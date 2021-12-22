У Сенкевича оправдали объявленные торги на закупку техники в лизинг для городских КП условием Минрегиона – вопрос рассмотрят снова 23 декабря

Заместитель городского головы Николаева Юрий Степанец, который курирует вопросы ЖКХ, объяснил, что КП «ЭЛУ Автодорог», «Николаевкомунтранс», «Николаевская ритуальная служба» и «Николаевские парки» объявили тендера на закупку специальной техники в лизинг без решения сессии, потому что это было условием Министерства развития общин и территорий.

Об этом он заявил во вторник, 21 декабря, в ходе заседания комиссии по вопросам ЖКХ Николаевского горсовета, передает «Преступности.НЕТ».

Юрий Степанец раздал депутатам документы и стал объяснять, что предложено взять технику в лизинг на 120 миллионов гривен, однако в документах нет средств для КП «Николаевкоммунтранс», потому что предприятие будет покупать технику за свой счет и рассчитываться за нее так же из своих средств. По договору лизинга экономия должна составить 2,5 миллиона гривен. Также Степанец сообщил, что после детальных просчетов выяснилось, что нагрузка на бюджет составит 101,3 миллиона гривен на два года, а берут техники на 103,5 миллиона гривен. Еще на 17,4 миллиона собираются закупить техники для коммунатранса.

Депутат Владислав Чайка отметил, что изначально чиновники пытались быстро протянуть этот вопрос через депутатов, говоря о том, что заявку можно подать до 19 декабря включительно. А теперь после двух провальных попыток голосования на сессии снова приходят с этим вопросом к депутатам. На что Юрий Степанец заявил, что Министерство развития общин и территорий согласилось продлить нам сроки подачи заявки.

— Когда депутаты 19 декабря снова не проголосовали за предоставление возможности коммунальным предприятиям объявить торги на лизинговые услуги, чтобы приобрести технику, мы связались с Министерством, прояснили ситуацию. Министерство спросило, когда у нас еще будет сессия. Я ответил, что 23 декабря будет еще одна сессия. Они сказали, что еще 23 смогут принять нашу заявку, - отметил Юрий Степанец.

Депутат Елизавета Трищанович поинтересовалась, увеличится ли у предприятий заработок от приобретения новой дополнительной техники в лизинг и получила отрицательный ответ от директора «ЭЛУ Автодорог» Виталия Шевченко, но он также добавил, что благодаря этому предприятия смогут качественнее обслуживать город и удастся уменьшить эксплуатационные расходы на содержание.

Вице-мэр Юрий Степанец также решил объяснить, почему предприятия стали объявлять тендера на закупку техники в лизинг без соответствующего решения от депутатского корпуса:

— Это техническая процедура для того, чтобы нам Министерство развития громад и территорий приняло пакет документов. Мы были обязаны объявить тендерную процедуру. Но тендерную процедуру можно и отменить, - заявил чиновник.

Как известно, во время сессии 14 и 17 декабря депутаты не разрешили коммунальным предприятиям покупать в лизинг технику из-за того, что во время голосования не набралось достаточное количество голосов. Несмотря на это КП «Николаевские парки» все же объявляют торги на покупку техники в лизинг на 85 миллионов гривен. Таким образом, общая сумма закупок с четырех КП составляет 143 миллиона 100 тысяч.

Вслед за «Николаевскими парками» ряд КП без решения сессии организовали торги на закупку техники общей стоимостью ₴143 миллиона.