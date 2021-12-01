Сессия Николаевского горсовета: Депутаты должны утвердить бюджет-2022 и согласовать покупку техники в лизинг для четырех КП

В четверг, 23 декабря, в Николаевском городского совете проходит третье заседание 12-й сессии. Депутаты собрались, чтобы утвердить бюджета Николаева на 2022 год, согласовать ряд городских программ, которые финансируются из бюджета.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Отметим, что в повестке дня есть также текущие вопросы. Помимо этого на рассмотрение депутатов в третий раз вынесут вопрос о предоставлении разрешения коммунальным предприятиям на заключение договора лизинга на приобретение специальной техники. Речь идет о КП «ЭЛУ Автодорог», «Николаевкомунтранс», «Николаевская ритуальная служба» и «Николаевские парки» на общую сумму 143 миллиона гривен. Первые две попытки были неудачные, но несмотря на это предприятия уже объявили торги на закупку техники. Однако, у Сенкевича оправдали это условием Минрегиона.

В зале ведется прямая трансляция:

12:55 По предложению Дмитрия Фалько в повестку дня включили порядка 14 проектов решения - городские целевые программы, которые финансируются из бюджета. Также Фалько предложил рассмотреть сначала текущие вопросы, которых 13 в повестке дня, потом согласовать городские программы и напоследок принять бюджет на 2022 год.

12:48 Депутат и глава Центральной администрации Александр Береза отметил, что в городе несмотря на холода дорожники проводят ремонтные работы, что является нарушением. Поэтому он попросил секретаря горсовета Дмитрия Фалько, который ведет сессию, дать протокольное поручение о запрете проведения текущих и капитальных ремонтов дорог до марта, и в случае фиксации таких ремонтов обращаться к департаменту противодействия коррупции для проведения разбирательств в законности проведения ремонтов.

12:45 С опозданием на полчаса 35 депутатов зарегистрировалось на заседании.

12:15 Отметим, что за пару часов до заседания сессии состоялась бюджетная комиссия, члены которой утвердили ряд городских программ. Также члены комиссии согласовали проект бюджета на 2022 год, для вынесения на сессии.