Мэр Николаева заявил, что передать все зеленые зоны на КП «Парки» решили по примеру Мариуполя, но первое время содержать их будет все равно ДЖКХ

Несмотря на то, что все зеленые зоны, парки и скверы в Николаеве передали на баланс КП «Николаевские парки» обслуживать объекты пока будет все равно Департамент ЖКХ, потому что у предприятия нет ни специализированной техники, ни необходимого штата.

Об этом мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ», отвечая на вопрос, почему Департамент ЖКХ продолжает объявлять тендера на уход зеленых зон, хотя все их передали на баланс КП «Николаевские парки».

Мэр сообщил, что Департамент ЖКХ, как балансодержатель владеет всей травой, зелеными насаждениями, деревьями, парками и тд. При этом ему подотчетны некоторые коммунальные предприятия, например, «ЭЛУ Автодорог», на балансе которого имеются все дороги, но им не выделяют деньги на ремонт. Аналогичная ситуация и с КП «Николаевские парки», на балансе которого значится только парк Лески, а остальные зеленые зоны обслуживает ДЖКХ.

— Своим распоряжением управление коммунального имущества (передало все зоны на баланс КП «Николаевские парки», - ПН), мы не отчуждали никаких зон, мы можем их передавать в рамка главных распорядителей средств и коммунальных учреждений, которым и является КП «Парки». После визита в Мариуполь мы оценили их структуру и правила благоустройства и решили идти по их примеру, создав коммунальное предприятие, на котором были бы сосредоточены и люди, и техника, чтобы мы могли убирать. Ожидается, что на предприятии будут работать от 600 до 1000 людей, они будут официально оформлены, получать зарплату и эти расходы будут меньше, чем мы тратим сейчас на выплату подрядным организациям, - сообщил мэр.

Так как КП «Парки» пока не обладает специальной техникой и нужным количеством людей, поэтому ДЖКХ и объявляет сейчас тендера на обслуживание и уход зеленых зон, скверов и парков.

— Мы должны отыграть тендера, заключить договора на короткие сроки и по мере того, как будут люди и техника, отрезать эти зеленые зоны от тендеров и фиксировать их за коммунальным предприятием. Это временная мера. В бюджете 2022 года средства будут частично зафиксированы за ДЖКХ и за КП «Парки». Их перенос будет происходить по решению сессии, - резюмировал мэр.

Как известно, у Сенкевича без решения сессии передали КП «Николаевские парки» все зеленые зоны города – на их содержание хотят выделить ₴114 миллионов. При этом КП уже объявили торги на озеленение четырех районов Николаева, предварительно оценив такие работы в сумму около 90 миллионов гривен.

Также КП «Николаевские парки» без решения сессии объявили торги на покупку техники в лизинг на ₴85 миллионов.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о том, что фигурант дела о хищении почти 27 миллионов гривен при реконструкции Соборной площади Александр Брыжатый, который занимал должность первого заместителя директора департамента ЖКХ, трудоустроился в коммунальное предприятие «Николаевские парки».