Николаевский горсовет с третьего раза разрешил КП закупить технику в лизинг, которые уже объявили торги на общую сумму в ₴143 миллиона

Депутаты Николаевского городского совета в четверг, 23 декабря, поддержали вопрос о предоставлении разрешения коммунальным предприятиям на заключение договора лизинга на приобретение специальной техники.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Речь идет о том, чтобы КП «ЭЛУ Автодорог», «Николаевкомунтранс», «Николаевская ритуальная служба» и «Николаевские парки» купили технику на общую сумму 143 миллиона гривен.

Депутат Максим Коваленко отметил, что депутаты просили внести правку в проект решения относительно того, что депутатский корпус может на сессии утвердить список закупаемой техники предприятиями, чтобы этот вопрос не решался лишь руководителями КП. Однако, КП уже объявили соответствующие торги без согласования с депутатами.

Вице-мэр Юрий Степанец заявил, что объявление тендеров было условием Минрегиона, который согласовывает заявки общин на покупку техники. При этом он добавил, что вносить изменения в тендерную документацию можно до 15 января, но в случае необходимости закупки можно будет отменить и объявить новые.

В свою очередь депутат Чайка выступил против того, чтобы город брал технику для коммунальных предприятий путем лизинга. По его словам, для этих КП на 2022-й год заложено достаточно средств в бюджете, а сам лизинг является не выигрышным для городского бюджета.

— В бюджете на 2022 год указано, что в уставной фонд для этих КП добавляются большие деньги. К примеру, «ЭЛУ автодорог» почти 25 миллионов, «Николаевские парки» - 20 миллионов. То есть, практически, мы с вами ничего не выигрываем. Экономии никакой не будет, а будет только нагрузка на бюджет, так как все коммунальные предприятия, для которых мы берем лизинг, работают за счет бюджета, и никакого другого дохода у них нет, - заявил Чайка.

Он отметил, что у депутатского корпуса не возникало бы никаких вопрос, если бы изначально предоставили программу, в которой указано, что конкретно сэкономит городской бюджет.

— В Николаеве есть деньги, но они используются абсолютно неправильно, также направляются в те сферы, которые можно отнести на вторую очередь. Поэтому я против лизинга, так как в бюджете на эти КП и так заложены деньги, - добавил депутат.

Также против такого решения выступил Станислав Мартиросов.

Вице-мэр Юрий Степанец уговаривал депутатов согласовать вопрос, аргументируя выгоду такой закупки тем, что экономия при расчете за технику составит около 2,5 миллионов гривен.

— Это экономия на расчетах за эту технику, которую получим сразу, в следующем году. Есть смысл технику брать сразу, отсрочить платеж на 2 года, сэкономив еще, - уверял Юрий Степанец.

Несмотря на недовольство депутатов в зале нашлось достаточное количество голосов, чтобы согласовать вопрос. Решение было принято 37 голосами «за».

Как известно, во время сессии 14 и 17 декабря депутаты не разрешили коммунальным предприятиям покупать в лизинг технику из-за того, что во время голосования не набралось достаточное количество голосов. Несмотря на это КП «Николаевские парки» все же объявляют торги на покупку техники в лизинг на 85 миллионов гривен.

Вслед за «Николаевскими парками» ряд КП без решения сессии организовали торги на закупку техники общей стоимостью ₴143 миллиона.

Позже у Сенкевича оправдали объявленные торги на закупку техники в лизинг для городских КП условием Минрегиона – вопрос рассмотрят снова 23 декабря.