В Украину прибыло еще три французских вертолета Airbus, которые будут использовать для охраны границ

В аэропорт «Киев» (Жуляны) 23 декабря прибыли три новых вертолета Airbus H125 для Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент по контракту с французской компанией Airbus Helicopter Украина получила 7 вертолетов. Первые два вертолета прибыли в Украину в январе 2020 года, еще два – в ноябре этого года. В рамках создания Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине Государственная пограничная служба должна получить 24 вертолета Н125.

Эти вертолеты имеют современное мощное оборудование для обнаружения и пресечения правонарушений на государственной границе. Среди прочего они оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей вести мониторинг, в том числе в инфракрасном режиме. При этом тепловизионная камера способна обнаружить транспортное средство на расстоянии до 20 километров. Также вертолеты оснащены системой оповещения с громкоговорителями и специализированными авиационными прожекторами.

В этом году экипажи вертолетов Н125 прошли курс горной подготовки. Новые вертолеты активно применялись во время проведения пограничных операций «Карпаты-2021» и «Граница-2021». На сегодняшний день пограничники налетали на этих вертолетах около 900 часов, отмечают экономичность и эффективность этих машин.

Напомним, ранее на Киевщине вертолет МВД оперативно доставил в больницу подростка.