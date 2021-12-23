47 голосов «за»: Депутаты горсовета утвердили бюджет Николаева на 2022 год в размере 5,1 миллиардов гривен

В четверг, 23 декабря, депутаты Николаевского городского совета 47-ю голосами утвердили бюджет Николаева на 2022 год с рядом правок от профильных комиссий.–

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Согласно проекту бюджета на 2022 год, доходы Николаева составят 5 миллиардов 166 миллионов 241 тысячи 856 гривен, расходы бюджета - 5 миллиардов 421 миллион 424 тысячи 8 гривен. Бюджет развития составит 943 миллиона 719 тысяч 752 гривны.



На возврат кредитов в специальный фонд бюджета Николаевской городской территориальной громаде закладывают восемь миллионов гривен, резервный фонд бюджета Николаевской городской территориальной общины в размере 30 миллионов гривен.

Распределение расходов по главным распорядителям:

исполнительный комитет – 794 миллиона 408 тысяч 654 гривны;

управление образования - 2 миллиарда 367 миллионов 456 тысяч 957 гривен;

управление охраны здоровья - 155 миллионов 577 тысяч 800 гривен;

департамент труда и соцзащиты - 216 миллионов 678 тысяч 572 гривны;

управление по вопросам культуры - 250 миллионов 316 тысяч 25 гривен;

управление спорта - 195 миллионов 373 тысячи 828 гривен;

департамент ЖКХ – 722 миллиона 419 тысяч 781 гривна;

департамент энергетики - 59 миллионов 497 тысяч гривен;

управление капитального строительства - 145 миллионов 936 тысяч 700 гривен;

департамента архитектуры - 19 миллионов 487 тысяч 900 гривен;

управление ГАСКа - 6 миллионов 310 тысяч 400 гривен;

управление по вопросам чрезвычайных ситуаций - 21 миллион 835 тысяч 894 гривны;

управление коммунального имущества – 6 миллионов 805 тысяч 600 гривен;

ДПАУ - 28 миллионов 789 тысяч 300 гривен;

управление земельных ресурсов - 13 миллионов 444 тысячи 200 гривен;

департамент финансов - 199 миллионов 281 тысяча 153 гривны;

департамент внутреннего финконтроля – 12 миллионов 444 тысячи 400 гривен;

администрация Заводского района - 52 миллиона 526 тысяч 398 гривен;

администрация Корабельного района – 48 миллионов 174 тысячи 589 гривен;

администрация Ингульского района - 50 миллионов 298 тысяч;

администрация Центрального района - 54 миллиона 361 тысяча 557 гривен.

При этом, депутаты утвердили ряд правок, а именно:

- снять с ДЖКХ взносы в уставный капитал коммунальным предприятиям в размере 1 миллион 177 тысяч 600 гривен и направить исполкому на софинансирование субвенции «Дети Николаева» на покупку соцжилья для детей сирот и домов семейного типа. Софинансирование идет в таком соотношении 20% бюджет города на 80% из Госбюджета;

- перераспределить с ДЖКХ на управление образования на проведение мероприятий по противопожарной безопасности средства в размере 53 миллионов 252 тысячи гривен.

А также рекомендации:

- департаменту финансов разработать положение о расходовании средств бюджета Николаева, которые в 2022 году направляются на выполнение поручений избирателей по предложению городского головы и депутатов горсовета;

- УКСу, чтобы в школах закончили работы по установке систем видеонаблюдения и проведению интернета, а также просили предусмотреть вопрос о восстановлении благоустройства в детсаду 57.

Напомним, что Николаевский горсовет с третьего раза разрешил КП закупить технику в лизинг – ранее они уже объявили торги на общую сумму в ₴143 миллиона.