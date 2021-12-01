Нардеп Арахамия рассчитывает «выбить» ₴200 миллионов субвенции для николаевского аэропорта и видит три пути его развития

Народный депутат Украины, глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» можно использовать как гибридный. Кроме того, анонсировалось, что с 17 января снова запустится регулярный рейс «Николаев-Киев».

Об этом Арахамия рассказал в ходе брифинга руководства Николаевской областной организации партии «Слуга Народа», передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По его словам, аэропорт можно развивать путем обслуживания базовых авиакомпаний, грузовых и пассажирских перевозок.

— Как гибридного (путь развития аэропорта, - ПН). Есть три направления. В чистом виде, не одно из этих направлений не способно содержать этот аэропорт. Поэтому нужно максимально диверсифицировать источники выручки. Условно, у нас есть пассажирское направление, основное которое видят люди. Также грузовое, поскольку в Николаеве есть таможня, и реально есть возможность сделать таможенный терминал. Третье, обслуживание базовых авиакомпаний. У нас есть николаевский авиаремонтный завод, есть необходимые кадры. Сделать, условно, станцию обсаживания самолетов на территории аэропорта. Таким образом, самолет будет немного получать от сервиса, пассажиров, и от грузов. Не скажу, что это легкий проект, потому что высока конкуренция. За этот пассажиропоток борется 30% пассажиров одесского аэропорта из Николаева. Херсонский аэропорт сейчас делает большую полосу, часть людей отвалится туда. Поэтому нам тяжело удержать свой собственный пассажиропоток, тут нужно еще призвать николаевцев летать через николаевский аэропорт. Но сейчас и летать не на чем, как говорится, — сказал политик.

Арахамия отметил, что авиакомпании, которые сотрудничали с николаевским аэропортом, имели убыточные рейсы, при этом вскоре на регулярной основе украинское предприятие «Мотор-Сич» запустит компактные рейсы из Николаева в Киев.

— Авиакомпании, которые полетали два-три месяца, практически каждый рейс был убыточный, и они перестали датировать. Сейчас с 17 января заходит «Мотор-Сич», снова регулярный авиарейс. Он более компактный, экономический с точки зрения себестоимости полета, который летит в «Жуляны», в центр Киева, то есть – не нужно тратить время и деньги на дорогу в Борисполь. С миру по нитке, все сшиваем аэропорт. Раз уже он есть и нам хочется его запустить и сделать рабочим, — сообщил нардеп.

Помимо того, Арахамия рассчитывает, что аэропорт в следующем году сможет получить «минимум 200 миллионов гривен из государственной субвенции», добавив, что необходимо «бороться, биться за каждого пассажира».

В свою очередь глава Николаевской ОГА Виталий Ким отметил, что в эту госубвенцию входит комплексная Программа развития КП.

— Это необходимо делать, чтобы оставить у нас Turkish Airlines, чтобы мы могли привлекать дополнительные рейсы, в том числе рейс на Кишинев, то есть – международные, — заявил он.

Напомним, «Мотор Сич» получила разрешение на эксплуатацию двух направлений из Николаева - в Киев рейс запустят, относительно Львова пока ведут переговоры.