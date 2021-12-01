Скандальный глава Заводского райсуда Щербина в октябре купил Range Rover из салона за ₴1,6 миллиона

Сергей Щербина Глава Заводского районного суда Николаева Сергей Щербина в октябре приобрел автомобиль Range Rover Evoque стоимостью 1 миллион 600 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации.

Автомобиль марки Range Rover Evoque 2021 года выпуска судья купил 1 октября у официального дилера «ВиДи Пауэр», стоимость на момент покупки составила 1 миллион 608 тысяч гривен.

В декларации за 2020 год судья указывал два автомобиля: Hyundai Grandeur 2017 года, купленный в 2020 году за 392 тысячи гривен, и Range Rover Sport 2018 года, который его жена купила в том же году за 1 миллион 100 тысяч гривен.

Накануне покупки Range Rover Evoque судья задекларировал доход от отчуждения движимого имущества в сумме 580 тысяч гривен. Можно предположить, что один из автомобилей он тогда продал.

Фото: иллюстрация Range Rover Evoque 2021

Отметим, что за 2020 год судья Щербина заработал 1 миллион 281 тысячу гривен, его жена – 986 тысяч гривен от предпринимательской деятельности.

Напомним, что глава Заводского райсуда Сергей Щербина отпустил подозреваемого в стрельбе и ранении мужчины под круглосуточный домашний арест. Подозреваемый является сыном одного из криминальных элементов по кличке «Робинзон» и имеет родственные связи в Заводском райсуде.

Помимо этого, скандальный глава Заводского суда отказал в принудительном приводе экс-депутата облсовета Белавы к следователю по делу о ДТП.

Помимо этого, глава Заводского райсуда Николаева Щербина отказал в аресте документов, изъятых в инфекционной больнице в рамках дела о ковидных надбавках.

Кроме того, 6 декабря через чат-бот DrugHunters в Telegram граждане сообщили, что двое мужчин ищут «закладку» с наркотиками на проспекте Героев Украины. На место первыми прибыли сотрудники спецроты полиции – молодые люди, увидев полицейских, выбросили сверток. Сотрудники полиции его изъяли. В нем было до двух граммов амфетамина. Оба мужчины были в алкогольном опьянении. Один из них начал рассказывать полицейским о своих связях и грозил дальнейшими проблемами – им оказался 23-летний лейтенант полиции Владислав Бобров. Его мать, Ирина Боброва, является судьей Заводского районного суда Николаева. В телефонах фигурантов также нашли фото с геолокацией, которое указывало место, где надо было искать «закладку».

Глава Заводского райсуда Сергей Щербина тогда принялся выгораживать сына судьи Бобровой, которого задержали во время поиска «закладки», и обвинил полицию в давлении.