Мэр Сенкевич оправдал покупку люксового Infiniti для финдепартамента за ₴700 тысяч нехваткой транспорта в горсовете

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что департамент финансов купил себе поддержанный люксовый автомобиль за почти 700 тысяч гривен из-за того, что в горсовете не хватает транспорта для заместителей мэра.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам, передает «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что за две недели до конца года Департамент финансов мэрии Николаева купил люксовый кроссовер INFINITY QX30 почти за 700 тысяч гривен.

— Infiniti мне не нравится. Я больше по Volvo. А если серьезно, то у нас есть проблема с тем, что количество автомобилей не отвечает количеству заместителей городского головы. Поэтому было принято решение, что машина, которая есть у департамента, использовалась заместителями городского головы и подразделениями, а департамент еще в начале года запланировал покупку автомобиля. Этот автомобиль не новый, за те средства невозможно купить новый, они купили поддержанный, - заявил мэр.

Стоит отметить, что за 700 тысяч гривен можно купить, к примеру, два новых автомобиля Renault Duster базовой комплектации.

Напомним, что скандальный глава Заводского райсуда Щербина в октябре купил Range Rover из салона за ₴1,6 миллиона.