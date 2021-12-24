В Николаеве капитально отремонтировали трамвай – для пассажиров оборудовали USB-зарядки

В Николаеве 24 декабря работники КП «Николаевэлектротранс» провели испытание трамвая 2114 после капитального ремонта.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Обкатка вагона успешно проведена для того, чтобы завершить все необходимые производственные процессы по подготовке к выходу на маршрут. Планируется, что николаевцы увидят его на маршрутах города с начала нового года.

В вагоне установлена ​​новая поворотная дверь, которая ранее не использовалась в трамваях такого типа. Салон оборудован системой видеонаблюдения и оснащен точками для зарядки мобильных устройств через USB-адаптеры. Вагон забрендирован надписью «Николаев – город на волне!».

Напомним, ранее «Николаевэлектротранс» выпустил на маршрут праздничный трамвай.