В мире в этом году потратили более $180 миллиардов на компьютерные игры

В 2021 году всего в мире потратили более $180 миллиардов на компьютерные игры.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на отчет маркетинговой компании Newzoo о продажах игр.

Суммарный доход игрового рынка (продажа игр на всех платформах и всех версий) вырос на 1,4% по сравнению с 2020 годом.

В мире насчитывается 3 миллиарда игроков (на всех платформах) – на 5,3% больше, чем в прошлом году. 55% игроков проживают в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включающем Индию и Китай.

Самая доходная платформа – мобильные гаджеты. На мобильные игры потрачено $93,2 миллиарда. Рынок облачных игровых сервисов вырос более чем в два раза: $1,57 миллиарда в нынешнем году после $669 миллионов в прошлом году.

В нынешнем году выросла аудитория зрителей, смотрящих игровые стримы, до 747 миллионов человек (+12,7%), а киберспортивные мероприятия смотрели 465 миллионов человек (+6,7%). Киберспорт за год принес $1 миллиард доходов его участникам, в основном за счет доходов от спонсорства ($641 миллион).

Напомним, ранее украинца признали лучшим киберспортсменом в мире.