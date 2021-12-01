Нацбанк введет в обращение монеты «Казацкие клейноды» необычной формы

Национальный банк Украины введет в обращение уникальные памятные монеты, посвященные истории украинского казачества.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Речь идет о серии серебряных монет «Казацкие клейноды»: наборы из четырех монет будут доступны уже 30 декабря как в деревянных футлярах, так и в кейсах с флоковым покровом в сувенирной упаковке. Номинал монет - 40 гривен, масса составит 124,4 грамма.

Всего же будет выпущено 1900 единиц монет, посвященной славным страницам истории Украины и украинского народа.

Напомним, ранее Нацбанк Украины ввел в обращение памятную монету Год Тигра номиналом 5 гривен.