Авиазавод «Антонов» завершил строительство первого самолета Ан-178 для ВСУ, ему предстоят испытания

Государственное предприятие «Антонов» завершило строительство первого военно-транспортного самолета Ан-178-100Р. Теперь он должен пройти летные сертификационные испытания.

Об этом сообщается на Facebook-странице предприятия.

Перед началом летных испытаний 28 декабря самолет осмотрят министр обороны Украины Алексей Резников, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал-лейтенант Валерий Залужный и другие.

В декабре 2020 года ГП «Антонов» впервые за годы независимости Украины получило государственный заказ на строительство трех самолетов Ан-178.

На предприятии утверждают, что на самолете установлено оборудование отечественных и западных поставщиков комплектующих. При этом у СМИ возникли вопросы к вспомогательных двигателям ТА18-100. На предприятии утверждают, что их купили у компании Aeromi International Ltd, и двигатели изготовлены на итальянском предприятии OMI s.r.l.

Как сообщает издание «Defense Express», среди руководителей Aeromi International Ltd, зарегистрированной в Великобритании, указана гражданка РФ Адель Алтынбаева, которой, как минимум в 2017 году, принадлежали 19,7% уставного капитала российского НПП «Аэросила» из РФ – производителя двигателей ТА18-100. Итальянская компания OMI s.r.l. в 2014 году получила от НПП «Аэросила» лицензию на производство ТА18-100 в Италии и закупает в России детали для этих двигателей.