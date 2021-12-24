Министр инфраструктуры обещает реконструировать трассу Одесса-Николаев-Херсон, чтобы она стала «нормальной и современной»

Министерство инфраструктуры Украины в следующем году возьмет в фокус работу в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Об этом сообщил на форуме «Большое строительство: Дороги и мосты» глава министерства Александр Кубраков.

- Эти области были наименее подготовлены. Так случилось, что там ничего не строили, не ремонтировали. Особенно в Николаевской и Херсонской областях, у них было меньше всего готовых проектов, когда мы начинали. И на следующие годы это точно наш приоритет. Мы компенсируем, что не успевали сделать там, - пояснил Кубраков.

У министерства есть планы на трассу М-14 на участке между Одессой, Николаевом и Херсоном.

- Она сейчас в неидеальном состоянии. Она перегружена. Это двухполосная дорога второй категории. Все проектные изыскания завершены, мы будем делать эту дорогу первой категории. Первые участки начали строить в этом году, возле Николаева строится бетонная дорога. Я надеюсь, что за следующий год мы сделаем большой прорыв на этом направлении и юг мы соединим современной нормальной дорогой, - сказал министр.

Напомним, ранее трассу Одесса-Николаев-Херсон планировали расширить, и три ОГА собирались попросить помощи у Зеленского.