Коммунальные предприятия Николаевщины получат более 25 миллионов гривен из Госбюджета на приобретение техники

Шесть коммунальных предприятий Николаевской области получат более 25 миллионов гривен из Государственного бюджета на приобретение коммунальной техники.

Об это идет речь в распоряжении Кабинета министров Украины № 1729-р от 23 декабря «О распределении в 2021 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на развитие коммунальной инфраструктуры, в том числе на приобретение коммунальной техники».

В частности, деньги на покупку техники получат четыре коммунальных предприятия Николаева и два – Вознесенска:

«Николаевкоммунтранс» – 3 миллиона 479 тысяч 40 гривен; «ЭЛУ Автодорог» – 5 миллионов 738 тысяч 88 гривен; «Николаевская ритуальная служба» - 577 тысяч 92 гривны; «Николаевские парки» – 14 миллионов 386 тысяч 88 гривен; Коммунальное предприятие «Водоснабжение г. Вознесенска» – 996 тысяч 800 гривен; Коммунальное предприятие «Санитарная очистка города» - 500 тысяч гривен.

Как известно, во время сессии 14 и 17 декабря депутаты не разрешили коммунальным предприятиям покупать в лизинг технику из-за того, что во время голосования не набралось достаточное количество голосов. Несмотря на это КП «Николаевские парки» все же объявляют торги на покупку техники в лизинг на 85 миллионов гривен.

Вслед за «Николаевскими парками» ряд КП без решения сессии организовали торги на закупку техники общей стоимостью ₴143 миллиона.

Позже у Сенкевича оправдали объявленные торги на закупку техники в лизинг для городских КП условием Минрегиона. В результате, Николаевский горсовет с третьего раза разрешил КП закупить технику в лизинг.