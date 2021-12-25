В Минфраструктуры хотят освободить от портовых сборов суда, проходящие через Бугско-Днепровско-Лиманский канал

В связи с изменениями границ акваторий портов, Министерство инфраструктуры Украины планирует изменить порядок взимания портовых сборов. В частности, хотят освободить от портовых сборов суда, проходящие через Бугско-Днепровско-Лиманский канал (БДЛК), обосновывая это тем, что водный транспорт может идти не в порт Николааева, а иметь другое место назначения.



Об этом свидетельствует соответствующий проект приказа.

«Согласно предписаниям Порядка взыскания портовых сборов напрямую зависит от осуществления судами входа, выхода в/из акватории морского порта, движения определенными гидротехническими сооружениями (например, судоходными каналами), последовательного захода судна в течение рейса в несколько морских портов и других особенностей транспортной работы, которую выполняет судно в конкретных условиях.

В связи с указанным, принятие предложенных Мининфраструктуры изменений в границы акватории морского порта Николаев без одновременного внесения изменений в Порядок может привести к возникновению ситуации, когда судам, проходящим Бузско-Днепровско-Лиманским каналом, который теперь не включен в границы акватории ни одного порту, после включения указанного канала в пределы акватории морского порта Николаев, будут начисляться портовые сборы за вход, выход в/из акватории морского порта Николаев.

Такое расширение плательщиков портовых сборов в порту Николаев является нелогичным, поскольку суда, проходящие Бузско-Днепровско-Лиманским каналом, могут вообще не преследовать цель захода в порт Николаев, а идти в другой морской порт (специализированный морской порт Ольвия, морской порт Херсон), в котором такие суда и платят портовые сборы», - говорится в проекте.