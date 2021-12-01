Нацкомиссия подняла «Николаевводоканалу» тариф на воду и канализацию – горожане теперь будут платить 34 гривны

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила новый тариф на воду для коммунального предприятия «Николаевводоканал».
Об этом свидетельствует соответствующее постановление комиссии.
Таким образом, с 1 января 2022 года николаевцы будут платить34,044 гривны (с НДС) за кубометр воды:
- 17,532 гривны за водоснабжение (без НДС — 14,61 гривны);
- 16,512 гривны за водоотведение (без НДС — 13,76).
Напомним, что еще в конце ноября 2021 года директор «Николаевводоканала» анонсировал повышение тарифа из-за роста стоимости электроэнергии, материалов и зарплаты.