«Агенция местных дорог» Николаевщины хочет закупить два новых Peugeot за миллион гривен

ГП «Агенция местных дорог» Николаевской области объявило тендер на закупку двух новых автомобилей за миллион гривен.

Соответствующий тендер объявлен на сайте публичных закупок ProZorro.

Торги опубликовали 22 декабря, аукцион объявлен на 10 января. Автомобили должны доставить до 30 июня 2022 года. В тендерной документации сказано, что заказчик хочет закупить два автомобиля марки Peugeot 301 или эквивалент.

Согласно техническим характеристикам, автомобиль должен быть 2021 года выпуска, гарантия – 3 года, на бензине. Цвет заказчик будет выбирать при оформлении договора.

Отметим, на официальном сайте Peugeot автомобиль модели 301 продается от 400 до 550 тысяч гривен.

Напомним, за две недели до конца года Департамент финансов мэрии Николаева купил люксовый кроссовер INFINITY QX30 почти за 700 тысяч гривен.

При этом, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что департамент финансов купил себе поддержанный люксовый автомобиль за почти 700 тысяч гривен из-за того, что в горсовете не хватает транспорта для заместителей мэра.