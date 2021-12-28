В Великобритании на аукционе продают винтажный автомобиль Lancia Delta за 300 тысяч долларов

В Великобритании на продажу выставлен хэтчбек Lancia Delta выпуска 1994 года стоимостью 300 тысяч долларов.

Об этом сообщает DK Engineering.

Британская компания DK Engineering, специализирующаяся на торговле винтажными автомобилями, выставила на продажу 27-летний хэтчбек Lancia Delta. Однако это непростая Delta - машина 1994 года выпуска принадлежит к лимитированной серии Delta Integrale Evo II Edizione Finale, выпущенной в количестве всего 250 экземпляров.

Это последняя особая версия легендарной Дельты, снискавшей славу на раллийных трассах. С 1987 по 1991 год автомобили Lancia Delta выиграли 44 победы на этапах Чемпионат мира по ралли, четыре чемпионских титула в личном зачете и шесть - в командном.

Параллельно компания периодически выпускала на рынок омологационные и лимитированные версии Дельты, которые по своим характеристикам не сильно уступали боевым машинам.

Delta Integrale Evo II Edizione Finale - как раз одна из таких. Эта модификация была выпущена в 1994 году специально для японского рынка.

Тем не менее 300 тысяч долларов кажутся невероятно высокой ценой за такой автомобиль. Даже с учетом того, что конкретный экземпляр за свою жизнь практически не эксплуатировался: пробег составляет всего 5,5 тысячи километров.

Тем не менее покупатель наверняка найдется - в последние годы классические автомобили постоянно дорожают, а в случае с редкими моделями цена может удвоиться за несколько лет. Так что перед нами прекрасный объект для инвестиций, который многим может показаться более предпочтительным, чем, например, биткоин.

Напомним, украинский блогер продал свой автомобиль Smart за $100 тысяч и отдал деньги на благотворительность.