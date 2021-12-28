США выделят Госпогранслужбе Украины 24,5 миллиона долларов на усиление северной и восточной границ

Соединенные Штаты Америки и Государственная пограничная служба Украины договорились о совместных проектах, на реализацию которых Украине выделят 24,5 миллиона долларов.

Об этом сообщает ГПСУ.

Госпогранслужба и посольство США несколько недель назад подписали План совместных действий по реализации Проекта международной технической помощи в размере 20 миллионов долларов. В настоящее время Проект зарегистрирован в соответствии с утвержденным решением Правительства Украины требований.

«Госпогранслужба Украины совместно с отделом по правоохранительным вопросам посольства США в Украине провели очень важную работу для усиления возможностей пограничного ведомства. Результатом нашего сотрудничества стал новый Проект международной технической помощи. Учитывая старые и новые вызовы, он направлен на безопасность северной и восточной границ Украины. Современные средства видеофиксации и беспилотные комплексы, индивидуальная защита пограничников, а также обеспечение их расположения в полевых условиях, усиление транспортом и средствами связи – это потребности, которые мы согласовали с нашими стратегическими партнерами», - сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Проект начнется в январе и будет реализован в течение 2022 года. Он будет способствовать обеспечению первоочередных потребностей пограничных подразделений.

Реципиентами Проекта выступают все пограничные отряды, выполняющие задачи на границе с Россией и Беларусью.

Кроме того, в рамках сотрудничества с Государственным департаментом США на днях зарегистрирован еще один проект. По нему Соединенные Штаты помогут Украине в развитии инфраструктуры границы.

В частности, это будет помощь в наращивании возможностей ведомства элементами, которые используются в обустройстве границы и развитии систем дистанционного наблюдения. Объем финансирования согласован в размере 4,5 миллионов долларов.

Напомним, что пограничники собираются закупить спецсредства, чтобы без предупреждения сбивать беспилотники-нарушители.