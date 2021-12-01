Нардеп от «Слуги Народа» купил телевизионный канал

Народный депутат от «Слуги Народа» Алексей Ковалев купил у экс-нардепа Дмитрия Добродомова «4 канал».

Об этом сообщили «УП», ссылаясь на работников канала, и данные портала YouControl.

Собеседники журналистов рассказали, что Ковалев был на новогоднем корпоративе «4 канала», его представили коллективу как нового владельца. Нардеп во время праздника подписал с менеджментом соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

На YouControl Ковалев значится учредителем ТРК «Интеррадио», доля его собственности составляет 100%. Отмечается, что он внес в уставный фонд 4 363 511 гривен. А его родители Иван Ковалев и Наталья Ковалева указаны бенефициарными владельцами.

Кроме того, покупку канала Ковалев подтвердил и в своем Facebook.

«Наша семья решила приобрести телеканал и сделать его еще более качественным, мощным и популярным. Есть планы на быстрое развитие, а репутация и профессионализм команды, плюс новые дополнительные возможности обеспечат "4 каналу" возможность очень быстро стать одним из лидеров среди информационных каналов», – написал он.

Напомним, как экс-президент Украины Петр Порошенко ворвался в прямой эфир обновленного телеканала «Рада» и раскритиковал его финансирование.

Также напомним, что ранее Порошенко якобы продал медиахолдингу «Вільні медіа» телеканалы «Прямой» и «5 канал». Это может позволить экс-президенту избежать попадания под действие закона об олигархах. При этом формальными владельцами телеканалов Порошенко стали его нардепы и подчиненные журналисты.