Каким должен быть детский сад и школа во время пандемии?

Преподаватели кафедры дошкольного и начального образования Международного классического университета имени П. Орлика подготовили подборку рекомендаций для родителей. Такие рекомендации актуальны во время пандемии и вирусных заболеваний, итак: ни у кого не вызывают сомнений следующие правила:

– знания намного лучше усваиваются при прямом общении ребёнка с учителем или воспитателем, а не через компьютер;

– ребёнок нуждается в коммуникации с детским коллективом с раннего возраста. Это обеспечивает более успешную социализацию в жизни;

– вхождение в детский коллектив не должно стать стрессом для ребёнка.

Однако, пандемия ломает все правила. Родители, альтернативой садику, выбирают няню, а школе – индивидуальное обучение дома. Возможно, с точки зрения родителей, это и правильно. Хотя неизвестно с кем, – няней, папой или репетитором, но болезнь, все-таки, может попасть в дом.

Какими характеристиками должно обладать учебное заведение, способное, хоть частично, обезопасить ребенка от угрозы заражения и, при этом, сделать процесс образования наиболее эффективным?

1. Иметь малые, по количеству детей, группы в детском саду и классы в школе.

Когда количество детей в классе или группе колеблется от 5 до 10 человек, то:

– количество контактов с носителями инфекции значительно сокращается;

– психологический контакт ребенка с коллективом обеспечивается достаточно легко;

– дети не конкурируют между собой за внимание воспитателя или учителя, они находятся с ним в прямом контакте;

– малое количество детей позволяет индивидуализировать обучение и уделять достаточное внимание каждому ребенку;

– вхождение ребенка в коллектив и коммуникация в нем, не связаны со стрессовыми ситуациями. Это позволит ребенку и в дальнейшем комфортно чувствовать себя в любой среде;

2. Обеспечивать развозку детей транспортом учебного заведения.

Это позволяет:

– избежать заражения по дороге в учебное заведение в общественном транспорте;

– минимизировать внешние контакты ребёнка;

– освободить родителей от проблемы доставки ребенка в учебное заведение.

3. Иметь в штате учебного заведения представителей медицинской службы (врач, медсестра) и необходимое оборудование для проведения физио-терапевтических процедур.

Благодаря этому:

– обеспечивается ежедневный контроль здоровья детей;

– организовывается полный комплекс гигиенических, профилактических, оздоровительных и реабилитационных мероприятий;

– разрабатываются и внедряется модели здорового питания как способ профилактики заболеваний и укрепления иммунитета;

– при необходимости, обеспечивается диетическое питание;

– осмотры детей профильными специалистами проводятся без посещения медицинских учреждений, в собственном медицинском кабинете.

4. Обеспечивать наличие в учебном заведении разнообразных кружков и творческих коллективов.

Это позволит минимизировать контакты детей с внешней вирусно-агрессивной средой в коллективе вне учебного заведения.

Все перечисленные условия и многое другое уже 25 лет предоставляют николаевским родителям и их детям общеобразовательная школа и детский сад «Гипанис».

Группы детского сада «Гранд-Гипанис» и классы школы «Гипанис-ЭОС» готовы, во 2 полугодии, принять в свою семью новичков.

Справки можно получить по телефону:

Сад: тел +380950759782, +38063553151, http://grand-gipanis.com.ua/

Школа: +380993315734, +380979399896, http://gipanis-eos.com.ua/

Наш адрес: г. Николаев, ул. Котельная 2.

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