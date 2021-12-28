38 проектов ОТГ Николаевщины выиграли отборочный конкурс – на их реализацию выделили 6 миллионов из облбюджета

Из областного бюджета Николаевской области выделили 6 миллионов гривен на реализацию проектов.

Об этом сообщила глава областного совета Анна Замазеева у себя на странице в Facebook.

«Развитие Николаевской области, улучшение жизни жителей, их комфорт и безопасность – основные принципы нашей работы. Безусловно, рядом с нами есть множество проблем, и хотелось бы изменить все и сразу. Но кто, как ни жители общин и избранные от них депутаты облсовета, лучше знают все проблемы своего края», - написала Замазеева.

Глава облсовета сообщила, что всего 38 проектов из 52 ОТГ прошли отборочный конкурс. Их профинансируют из бюджета.

«Благодаря программе развития местного самоуправления вы можете подать социальный проект от вашей громады и воплотить его в жизнь за счет софинансирования из областного бюджета. В этом году отборочный конкурс выиграли 38 соцпроектов из 52 общин. На их реализацию из бюджета впервые за всю историю было выделено более 6 миллионов гривен. Обществам удалось реализовать большое количество крутых идей!» - сообщила Анна Замазеева.

Напомним, ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала о планах реконструкции санатория «Южный».