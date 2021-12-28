Мэрия Харькова собирается купить в лизинг еще 160 турецких автобусов для пассажирских перевозок

В Харькове в следующем году городские власти собираются купить еще 160 автобусов турецкой марки Karsan.

Об этом сообщил заместитель Харьковского городского головы Евгений Водовозов, передает пресс-служба мэрии.

По его словам, первые 150 автобусов уже закупили, и решение о приобретении второй партии на условиях лизинга было принято на минувшей сессии Харьковского городского совета. По условиям договора лизинга, коммунальное предприятие должно будет заплатить аванс в размере 10% от стоимости. Процентная ставка при этом не превысит 12% годовых в гривне.

- Первую партию – 150 автобусов – мы купили. На прошедшей сессии попросили депутатов дать разрешение на увеличение суммы и уже постараемся купить не 150, а 160 автобусов, также двух типов – 6-ти и 8-метровые… Мы удовлетворили социальную потребность населения и восстановили брошенные маршруты, которые годами не эксплуатировались перевозчиками, - говорит вице-мэр.

Он подчеркнул, что, согласно экономической тенденции, перевозчики продолжают оставлять маршруты. Поэтому практически еженедельно в Харькове запускают минимум один новый маршрут общественного транспорта.

В городе ожидают получения еще 22 новых троллейбусов в рамках соглашения с Европейским инвестиционным банком и ведут переговоры о программе по закупке низкопольных трамваев. При этом проводится необходимая работа, чтобы начать сборку собственного трамвая.

В следующем году в Харькове могут начать строительство новых станций метро. Документы о тендере на отбор генерального подрядчика находятся на рассмотрении специального подразделения Европейского банка реконструкции и развития.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Харькова намерены за несколько лет купить 500 турецких автобусов для городских маршрутов.