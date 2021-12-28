Авиазавод «Антонов» представил первый самолет Ан-178 для нужд ВСУ

Госпредприятие «Антонов» продемонстрировало военно-транспортный самолет Ан-178-100Р, предназначенный для проведения летных сертификационных испытаний.

Об этом сообщает информагентство Минобороны.

Ан-178-100Р создан на базе современных мировых информационных технологий. Он оснащен сотнями электронных вычислителей, позволяющих интегрировать все системы и датчики самолета, автоматизировать контроль их работоспособности и оптимизировать управление.

Военно-транспортный Ан-178-100Р может использоваться для перевозки личного состава, доставки вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.

В программе Ан-178-100Р участвуют более 30 украинских предприятий, которые изготовили 177 видов комплектующих изделий для этого самолета. В оборудовании самолета задействованы также иностранные поставщики из Европы, США, Канады.

Отмечается, что строительство самолетов для нужд ВСУ осуществляется согласно намеченным планам. Полностью завершено строительство планера первого из трех заказанных самолетов.

Напомним, недавно авиазавод «Антонов» завершил строительство первого самолета Ан-178 для ВСУ, его ждут испытания.

В декабре 2020 года ГП «Антонов» впервые за годы независимости Украины получило государственный заказ на строительство трех самолетов Ан-178.

На предприятии утверждают, что на самолете установлено оборудование отечественных и западных поставщиков комплектующих. При этом у СМИ возникли вопросы к вспомогательных двигателям ТА18-100. На предприятии утверждают, что их купили у компании Aeromi International Ltd, и двигатели изготовлены на итальянском предприятии OMI s.r.l.

Как сообщает издание «Defense Express», среди руководителей Aeromi International Ltd, зарегистрированной в Великобритании, указана гражданка РФ Адель Алтынбаева, которой, как минимум в 2017 году, принадлежали 19,7% уставного капитала российского НПП «Аэросила» – производителя двигателей ТА18-100. Итальянская компания OMI s.r.l. в 2014 году получила от НПП «Аэросила» лицензию на производство ТА18-100 в Италии и закупает в России детали для этих двигателей.