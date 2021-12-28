На Николаевщине депутат сельсовета не задекларировал имущества на ₴3,5 миллиона

Депутат Гороховского сельского совета в Николаевской области Петр Кугляр не задекларировал ряд земельных участков и другую недвижимость на общую сумму почти 3,5 миллиона гривен.

Об этом говорится в акте Национального агентства по предотвращению коррупции, сообщает «Слово и дело».

Депутат Кугляр не указал жилой дом площадью 60,3 квадратных метра в селе Новософиевка (НАПК не смогло узнать его стоимость); административное здание в селе Суворое площадью 173 кв. м (нет стоимости); девять земельных участков; столовую в Суровом площадью 286,3 кв. м (стоимость 8779 гривен); бывшее здание школы в Сувором площадью 518,3 кв.м; бывшее здание мельницы площадью 145 кв.м; бывшее здание общежития площадью 837,1 кв.м; имущественные комплексы. Депутат заявил, что все ошибки в декларации неумышленны и допущены по неосведомленности.

«Недостоверные сведения, указанные в декларации, отличаются от достоверных на сумму 3 миллиона 497 тысяч 345 гривен. В действиях субъекта декларирования установлены признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины», – говорится в акте НАПК.

Напомним, ранее экс-замглавы Николаевской ОГА вызвали в НАПК из-за недостоверных данных в декларации.