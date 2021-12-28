Зеленский ввел санкции против трех компаний, которые связаны с Медведчуком и владеют телеканалами «Первый независимый» и UkrLive

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение НСБО, которым накладываются санкции в отношении трех компаний, которые владеют новосозданными каналами «Первый независимый» и UkrLive.

Соответствующий документ размещен на сайте Офиса президента.

Своим указом Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 28 декабря 2021 года.

Санкции сроком на пять лет вводятся в отношении компаний «Медиахолдинг Новости», «Тайм Медиа» и «Телепростір». Они предполагают в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине.

Бенефициарным владельцем компании «Телепростір» является нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Также Шуфрич является совладельцем «Медиахолдинг Новости» — новой компании, которую зарегистрировали 100 работников заблокированных телеканалов народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака — 112 Украина, NewsOne и ZIK. «Медиахолдинг Новости» владеет ООО «Тайм Медиа».

Нестор Шуфрич стал совладельцем телеканала Перший Незалежний в конце сентября 2021 года. Вскоре с этим телеканалом объединился UkrLive, а 1 ноября стало известно, что нардеп также стал владельцем UkrLive. Нестор Шуфрич — глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.

Напомним, 2 февраля Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны и наложил санкции на телеканалы 112, «ZIK» и «NewsOne» и народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Козак является формальным владельцем этих каналов, его и ТВ-каналы связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком. Ранее Медведчука лишили возможности летать в РФ, потому что Украина наложила санкции на его самолеты.

18 февраля журналисты и менеджеры телеканалов Zik, NewsOne и «112 Украина» зарегистрировали новую компанию «Медиахолдинг «Новости».

А 19 февраля СНБО ввел санкции против Медведчука и его окружения и поручил вернуть нефтепровод в госсобственность. Также сообщалось, что санкции против жен Медведчука и Козака ввели, потому что они владеют заводом, поставляющим топливо оккупантам на Донбасс. Решение СНБО о введении новых санкций основывается, в частности, на материалах СБУ, которая расследует поставку угля с оккупированной части Донбасса в Украину и РФ. Позже Зеленский подписал указ № 64/2021 о введении в действие решения СНБО.