Компания Apple выплатила солидные премии ведущим инженерам, чтобы те не перешли к Цукербергу

Компания Apple выплатит своим лучшим инженерам крупные премии, чтобы предотвратить их уход к конкурентам. В частности, в компанию Meta (экс-Facebook).

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на Bloomberg.

На прошлой неделе компания сообщила некоторым своим сотрудникам, что они получат внеплановые бонусы в виде акций Apple на сумму от 50 тысяч до 180 тысяч долларов. Менеджмент компании презентовал их инженерам, которые занимаются проектированием микросхем, аппаратным обеспечением и отдельными направлениями программного обеспечения, в награду за отличные результаты. Бонусы будут сохраняться в течение четырех лет. В случае увольнения из компании они потеряют акции.

Выплаты не являются частью обычных компенсационных пакетов Apple, которые включают базовый оклад, акции и денежный бонус. Иногда в компании также бывают дополнительные денежные премии, но размер последних выплат оказался не типичным. Их получили от 10% до 20% инженеров соответствующих подразделений.

Бонусная программа вызвала недовольство некоторых сотрудников, которые не получили акции и считают, что процесс отбора был произвольным. Представитель компании Apple от комментариев отказался. Однако известно, что за последние несколько месяцев Meta наняла на работу 100 инженеров Apple. Впрочем, Apple также переманила нескольких ключевых сотрудников Meta.

Обе компании, вероятно, станут главными конкурентами в сфере производства гарнитур и умных часов с дополненной и виртуальной реальностью – они планируют выпустить свои продукты в течение следующих двух лет.

Напомним, что в октябре 2021 года компания Facebook сменила название на Meta.