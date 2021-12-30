Нардеп предложил ввести налог на сладкие газированные напитки – так хотят ограничить их вред для детей

Председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий предложил нардепам, экономическим экспертам, диетологам и педагогам обсудить проблему чрезмерного потребления сладких газированных напитков в Украине. Также Радуцкий говорит об инициативе ввести налог на такие напитки.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Радуцкий отмечает, что с каждым годом все большее число стран мира вводят специальный налог на сладкие газированные напитки. В отличие от сахара из продуктов питания, сахар из напитков (особенно газированных) усваивается слишком быстро, что перегружает поджелудочную железу и печень, что со временем приводит к развитию диабета, нарушению работы сердечно-сосудистой системы, повреждению кровеносных сосудов, ожирению, заболеваниям кишечника.

Очень часто в газированных напитках вместо сахара используются синтетические подсластители, также туда добавляют консерванты, красители, ароматизаторы. Согласно докладу ВОЗ, увеличение цены на сладкие напитки даже на 20% приводит к снижению их потребления и способствует переходу потребителей на более здоровые альтернативы.

Большинство стран направляют собранные за счет акциза средства на финансирование системы здравоохранения или непосредственно на лечение болезней, вызванных злоупотреблением сахаром. К примеру, в Польше с 1 апреля этого года начал действовать налог на подслащенные напитки. Вводится дополнительная плата в размере 0,15 евро за каждый литр сладкого напитка.

Как свидетельствует опыт Франции, Великобритании и других европейских стран, производители довольно быстро адаптируются к новым правилам – уменьшают содержание сахара в напитках до уровня, позволяющего избегать уплаты акциза. Следовательно, негативное влияние на бизнес не значительно, полагает Радуцкий.

Согласно исследованиям, треть украинских детей пьет сладкую газировку часто, более двух третей родителей не против, чтобы их дети употребляли газировку и сладкие пакетированные соки.

Напомним, ранее Верховная Рада запретила ароматизированные сигареты и ввела ограничения для электронных устройств для курения.