В Ровенской области нашли самый большой в Украине янтарный «самородок» весом 5 килограммов

На Ровенщине нашли самый большой в Украине камень янтаря, который весит 5,3 килограмма.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Самоцвет добыла компания «Солнечное ремесло» на месторождении Владимирец-Восточный. Такие экземпляры очень редки, подтверждают эксперты Государственного геммологического центра Украины. Лишь несколько камней подобного веса находятся в музеях и частных коллекциях.

Находка входит в десятку самых больших янтарных камней в мире. На сегодняшний день самый большой такой экземпляр – более 9 килограммов – находится в Музее естествознания в Берлине. А в Украине крупнейшими считались образцы янтаря массой 1930 граммов и 1040 граммов.

Компания «Солнечное ремесло» начала легальную добычу янтаря в мае этого года, после принятия распоряжения Кабмина.

Напомним, что в 2020 году в Житомире суд конфисковал в пользу государства 9 тонн янтаря стоимостью 12,5 миллионов гривен.