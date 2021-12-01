В Украине приравняли к бумажным электронные водительские права, техпаспорт и студенческий билет

В Украине цифровые водительские права, техпаспорт и студенческий билет приравняли к бумажным документам.

Такие постановления принял Кабинет министров, сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

С 2019 года электронное водительское удостоверение, техпаспорт и студенческий билет действовали в пределах экспериментальных проектов и успешно себя зарекомендовали. За это время украинцы сформировали в «Дії»:

- 751 тысячу студенческих билетов; - 4,4 миллиона водительских удостоверений; - 4,2 миллиона свидетельств о регистрации транспортных средств.

Теперь эти цифровые документы приравниваются к бумажному и пластиковому аналогам. Ими можно пользоваться где угодно, и никто не будет иметь права требовать бумажный документ.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины ввела электронные удостоверения для ветеранов АТО/ООС.