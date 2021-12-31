В Турции ввели налогообложение для блогеров

Инфлюэнсеры и авторы онлайн-контента в Турции должны будут платить налоги на основе своих доходов от рекламы в сети.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на газету Hürriyet Daily News.

Соответствующий закон был принят парламентом страны в октябре, однако его детали стали известны только недавно.

По закону создатели цифрового контента, среди которых и пользователи YouTube, которые заработают менее 880 тысяч лир (1,8 миллиона гривен) в 2022 году, должны уплатить 15% налога. В то же время, им не нужно будет подавать декларацию, если они откроют счет в банках Турции.

Контент-мейкерам грозит налоговый штраф, если установят, что они не открыли счет в турецких банках и не засчитали туда весь доход или сделали это лишь частично.

По данным газеты, Министерство финансов Турции провело расследование банковских операций турецких звезд YouTube, чтобы рассчитать налог. По данным Управления доходов Турции, в 2020 году около 20 тысяч граждан получили доход от социальных сетей. Как показало исследование, в среднем 14 тысяч человек зарабатывали почти 4 миллиарда лир (8,3 миллиарда гривен) через платформу социальных сетей.

Отмечается, что похожие налоги есть и в других странах. Так, следуя обновленному «Договору использования» США, с 1 июня 2021 года Google начал удерживать налоги с блоггеров, монетизирующих контент. Такие нововведения касаются блоггеров вне зависимости от страны проживания. Размер налога составляет от 0% до 30% и зависит от того, предоставил ли блоггер информацию налоговой службе США, принадлежит ли YouTube-канал индивидуальному блоггеру или компании, и какую сумму дохода принесли просмотры в США.

Также, в Индии услуги ютуберов, влиятельных лиц и блоггеров классифицируют как доступ к онлайн-информационным услугам и базам данных или поиску. Им нужно регистрировать доходы согласно закону. С них взимают налоги по ставке 18%.

Напомним, что в июне Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает уплату НДС международными компаниями, которые зарабатывают на сетевой рекламе при предоставлении электронных услуг в Украине.