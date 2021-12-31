Зеленский подписал Указ, которым обязал Кабмин с 2023 года повысить в два раза минимальную зарплату для военных

Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Кабмин должен обеспечить с 2023 года минимальный размер зарплаты для военнослужащих ВСУ (кроме срочной службы) на уровне не менее двукратного размера минимальной зарплаты.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Согласно документу, Кабинет министров должен обеспечить с 2023 года минимальный размер денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Украины (кроме военнослужащих срочной военной службы) на уровне не менее двукратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года», – говорится в сообщении.

Также правительство до 30 июня 2022 года должно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на усовершенствование системы денежного довольствия военнослужащих с учетом наилучшего опыта ведущих иностранных государств.

Напомним, на заседании СНБО, которое состоялось 30 декабря, поддержали предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским протокольные поручения, касающиеся выравнивания зарплат военнослужащим и обеспечения жильём действующих военнослужащих и ветеранов.