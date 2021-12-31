СПЕЦТЕМА: За сутки в Украине выявили 7 тысяч новых случаев COVID-19, выздоровевших немного больше

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно расло количество больных коронавирусом. Однако в декабре динамика заболеваний снизилась, а области из «красной» зоны перешли в «желтую».

Тем временем ученые заявили об еще более опасном штамме «Омикрон». В январе-феврале 2022 года из-за нового штамма ученые прогнозируют новую вспышку эпидемии.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

Информация постоянно обновляется...

09:39 За сутки 30 декабря в Украине зафиксировали 7 029 новых подтвержденных случаев коронавируса, 209 больных умерли, преодолели вирус 8 609 человек, сообщает Минздрав.

Среди новых больных 404 ребенка и 185 медработников.

1 578 человек госпитализировали.

Больше всего случаев за сутки обнаружили в Киеве (1 179), Одесской (595), Львовской (487) и Полтавской (486) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 3 667 649 человек; 95 899 больных умерли, преодолели вирус 3 468 858 человек.

101 705 человек были вакцинированы за прошедшие сутки, из них первой дозой 27 065 человек. 72 834 человек прошли полный курс вакцинации. Бустерную дозу вакцины получили 1228 человек.

Все области в Украине находятся в желтой зоне. Наиболее лучше ситуация с показателями обстоит в Херсонской области, где три показателя соответствуют зеленой зоне.