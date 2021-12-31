Экс-премьер Азаров подал в суд на СБУ и СНБО

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров подал иск в Окружной административный суд. Он требует суд обязать СБУ внести в СНБО представление о снятии с него санкций.

Об этом сообщает пресс-служба суда .

«Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу», - говорится в сообщении.

Кроме требования отмены против него санкций, Азаров также просит суд признать противоправным бездействие СНБО Украины по непринятию решения об отмене санкций.

«Окружной административный суд города Киев зарегистрировал иск к Службе безопасности Украины и Совету национальной безопасности и обороны Украины. Истецом указан Николай Азаров», - говорится в сообщении.

Напомним, суд открыл дело по иску Януковича к Верховной раде. Также Верховный Суд оставил в силе приговор по делу о госизмене Януковича.

Кроме того, суд заочно арестовал экс-премьера Азарова, подозреваемого в государственной измене.