«Агентство местных дорог» Николаевщины объявило торги на закупку минивэна Peugeot Traveller L2 ACTIVE за ₴1,5 миллиона

Государственное предприятие «Агентство местных дорог в Николаевской области» объявило торги на покупку минивэна с ожидаемой стоимостью 1,5 миллиона гривен.

Тендер объявлен на платформе электронных торгов ProZorro.

Торги опубликовали 29 декабря, аукцион начнется 17 января. Согласно тендерной документации, агентство хочет купить Peugeot Traveller L2 ACTIVE. Это должен быть новый автомобиль 2021 года выпуска с технологическим пробегом — не больше 1000 километров.

Салон автомобиля должен быть укомплектован кожаным рулём и подогревом сидений. Также в автомобиле агентству нужна камера заднего вида и сенсорный экран. Поставить машину необходимо до 30 июня 2022 года. Гарантия – 3 года.

Напомним, ранее «Агенция местных дорог» Николаевской области объявила тендер на закупку двух новых автомобилей за миллион гривен.