НБУ установил официальный курс гривны к доллару

Национальный банк Украины на вторник, 4 января, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,28 гривен/доллару, то есть гривня осталась на уровне предыдущего дня.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к евро на вторник также не изменился и установлен на уровне 30,92 гривны/евро.

Напомним, в декабре Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету Год Тигра номиналом 5 гривен.

Также напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Николаеве при прокладке кабеля откопали царские монеты.