Взрыв дома в Новой Одессе: жители разрушенного подъезда получили компенсацию, 1м² оценили в ₴9,8 тысяч

Жители разрушенного взрывом подъезда в Новой Одессе получили компенсацию за утраченное жилье. Также жильцам была выплачена материальная помощь от пяти до пятнадцати тысяч гривен.

Об этом сообщил городской голова Новой Одессы Александр Поляков, передает «Суспільне».

Как известно, утром 27 ноября в Новой Одессе в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытового газа на пятом этаже), в результате чего разрушены четыре квартиры. Из-за взрыва погибли три человека, последнего мужчину нашли спустя сутки, также троих пострадавших достали из-под обломков дома и 54 человека эвакуировали из здания. Также 24 декабря в ОГА сообщили, что пострадавшим после взрыва дома в Новой Одессе выделят 4,4 миллиона гривен из резервного фонда облбюджета на компенсацию жилья

Как рассказал Александр Поляков, согласно экспертной оценке, цена за квадратный метр жилья составила 9 тысяч 800 гривен.

— Первый разрушенный подъезд и который не будет уже восстанавливаться восемь квартир: получили компенсацию. Уже все выплачено, проведены все финансовые операции, — сказал Александр Поляков.

По его словам, жильцы каждой квартиры дома, кроме компенсации, получили единовременную денежную помощь на решение социально-бытовых вопросов из фонда, в который собирали деньги после взрыва.

— 15 тысяч на владельцев жилья по разрушенному подъезду. 10 тысяч гривен – это второй подъезд левое крыло, это те квартиры, которые целые, они пригодны для проживания после проведения ремонтных работ. По пять тысяч тем людям, которые уже сегодня могут проживать там, — добавил мэр.

Напомним, могласно исследованию в пострадавшем от взрыва многоэтажном доме нужно демонтировать один подъезд, а во втором нужно отремонтировать несколько квартир.