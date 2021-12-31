Зеленский назначил главу ГБР

Сухачев назначен на должность главы ГБР сроком на пять лет.

«В соответствии с частью третьей статьи 10, частью первой статьи 11 закона Украины «О Государственном бюро расследований» постановляю назначить Сухачева Алексея Александровича директором Государственного бюро расследований сроком пять лет», - говорится в указе.

Отметим, что до этого ГБР руководили люди со статусом «исполняющий обязанности»: генпрокурор Ирина Венедиктова, затем ее заместители – Александр Бабиков и Александр Соколов, а после них Алексей Сухачев.

Справка:

Алексей Сухачев родился в Харькове в 1978 году. Он окончил юридическую академию по специальности Правоведение. С 2000-го работал в органах госбезопасности, в период с 2017до 2019 года был замначальника департамента в Генпрокуратуре. В 2019-2020 годах служил в Службе внешней разведки.

В сентябре 2020 года Сухачев был назначен и.о. директора ГБР, до этого занимал должность заместителя директора бюро.