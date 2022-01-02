Четырем украинским авиакомпаниям компенсировали более ₴60 миллионов за возвращение граждан домой из-за введения локдауна

Министерство инфраструктуры Украины обеспечило частичное возмещение расходов, понесенных украинскими авиакомпаниями в марте 2020 года за возвращение украинских граждан домой в связи с введением карантинных ограничений.

Об этом сообщается на сайте Мининфраструктуры.

Украинским авиаперевозчикам возмещено более 60,7 миллионов гривен за выполнение нерегулярных международных авиарейсов весной 2020 года. Особенностью этих рейсов было то, что они вылетали из Украины без пассажиров – то есть без коммерческой загрузки.

Основной задачей тогда было максимально оперативно вернуть украинских граждан домой в условиях, когда страны по всему миру вводили жесткий локдаун.

«Я очень благодарен украинским авиакомпаниям за то, что они смогли максимально быстро ответить на глобальные вызовы. В таких критических ситуациях у государства нет необходимой гибкости для быстрого принятия решений, чтобы отвечать на подобные угрозы. Это один из ярких примеров того, почему Украине в современном мире нужен государственный авиаперевозчик Ukraine National Airlines», — рассказывает министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Денежные средства возмещены четырем украинским авиакомпаниям: ООО «Авиакомпания Скайап», ООО «Авиакомпания «Азур Эйр Украина», ООО «Авиационная компания «Роза ветров» и ПАО «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины».

Напомним, осенью 2020 года Украина запустила специальные авиарейсы в 26 зарубежных городов, чтобы вернуть своих граждан домой.