Террористы ХАМАС выпустили ракеты, которые упали у берегов Тель-Авива – военные Израиля открыли ответный огонь

Боевики в секторе Газа выпустили две ракеты в направлении Средиземного моря. Они упали в море у берегов Тель-Авива. В ответ изральиские военные нанесли удары по объектам группировки ХАМАС.

Об этом сообщило агентство Reuters.

«Сегодня утром из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено две ракеты. Согласно протоколу, сирены не звучали и не было перехвата, поскольку ракеты приземлились в море у побережья центральной части Израиля», – говорится в сообщении.

Боевики из сектора Газа не сразу взяли на себя ответственность за ракетные обстрелы. В результате происшествия пострадавших нет.

В свою очередь израильские военные заявили, что нанесли удары по объектам ХАМАС в Газе, в частности по ракетной площадке и военным постам, которые используются для террористической деятельности.

Напомним, что конфликт в регионах начался после того, как в мае 2021 года несколько палестинских семей выселили из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме по решению израильского суда. 7 мая начались столкновения палестинцев с израильской пограничной полицией (МАГАВ) в районе Шейх-Джаррах и у Храмовой горы, где находится третья по важности мусульманская святыня мечеть Аль-Акса.

10 мая ХАМАС выдвинул властям Израиля ультиматум, потребовав вывод сил безопасности из района Шейх-Джаррах и с Храмовой горы. Вечером 10 мая начались массовые обстрелы Израиля из сектора Газа. В ответ Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по сектору Газа.

21 мая Израиль и ХАМАС по договоренности прекратили обстрелы.