С января реклама в Facebook для Украины подорожала на 20%

Из-за вступления в силу так называемого «налога на Google» с 1 января 2022 года, компания Meta добавляет 20% налога на добавленную стоимость в стоимость услуг соцсети Facebook в Украине.

Об этом сообщил справочный центр Meta (Facebook) для бизнеса.

Согласно налоговому законодательству, подорожание стоимости рекламы в Facebook составит 20%.

Изменения в цене на рекламу в социальной сети будет касаться всех, у кого в адресе компании или личном адресе указана Украина, но которые не подтвердили, что они зарегистрированы как юридическое лицо или как частный предприниматель, и не добавили в рекламный аккаунт Facebook номер плательщика НДС.

Впрочем, при запуске рекламы в своем бизнес-аккаунте на Facebook дополнительные расходы в размере 20% можно будет избежать. Для этого необходимо указать номер плательщика НДС и в настройках подтвердить, что предприниматель уплачивает налог на добавленную стоимость согласно Налоговому кодексу Украины.

Напомним, что в июне Верховная Рада утвердила законопроект о «налоге на Google».