В Украине подорожает алкоголь

С января 2022 года в Украине вырастет стоимость большинства алкогольных напитков - так, пиво крепостью 8% будет стоить на 2,1 гривны больше.

Об этом сообщает «Апостроф».

В соответствии с законопроектом №5600, в Украине вводятся новые правила расчета «пивного акциза», который теперь будет опираться на количество этилового спирта в напитке. Пиво будет будет облагаться налогом по ставке 59,82 гривен за 1 литр этилового спирта, израсходованного на его производство. В настоящее время действует налог в размере 2,78 гривен за литр пива вне зависимости от крепости.

Таким образом, пиво крепостью 4% подешевеет на 39 копеек, а пиво крепостью 8% – подорожает на 2,01 гривну.

Для других видов алкоголя акцизный налог (косвенный налог, налагаемый на момент производства на товары массового потребления внутри страны), повышается на 5%.

Напомним, как нардеп предложил финансировать медицину за счет акцизов на алкоголь и табак – чтобы пачка сигарет стоила 200 гривен.