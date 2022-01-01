«Детище» Кормышкина ПАЕК покупает ещё две компании у агрохолдинга Веревского

Антимонопольный комитет Украины (разрешил агрохолдингу «Южная аграрно-экспортная компания» (на украинском – ПАЕК, Николаев) приобретение сельхозкомпаний ООО «Агорсервис» (село Калиновка Николаевской области) и ООО «Жеребковое» (Полтава), входящие в состав агропромышленной группы «Кернелл».

Соответствующее решение госрегулятор принял на заседании 30 декабря, передает agroreview.

Согласно Госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром «Агросервиса» с уставным капиталом 28,27 миллиона гривен и «Жеребкового» с уставным капиталом 18,42 миллиона гривен является украинский бизнесмен и экс-политик Андрей Веревский.

«Агросервис» занимается выращиванием зерновых культур, разведением птицы, производством растительных масел и животных жиров, а также продажей указанных товаров. Основное направление деятельности «Жеребкового» – складское хозяйство, выращивание зерновых культур и семян.

ГК «ПАЕК» занимается выращиванием зерновых, бобовых и масличных культур; разведением крупного рогатого скота; выращиванием семян; производством пеллет из соломы; предоставляет в аренду сельскохозяйственную технику. В обработке агрохолдинга находится 50 тысяч гектар земли, его мощности одноразового элеваторного хранения составляют около 200 тысяч тонн.

«Кернел» - производитель и экспортер подсолнечного масла, работающий в производстве, экспорте и продажах подсолнечного масла, растениеводстве, экспорте зерновых культур, оказании услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах. По данным агрохолдинга, он занимает первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%), а также является крупнейшим производителем и продавцом бутылированного подсолнечного масла в Украине.

Крупнейшим совладельцем «Кернела» через Namsen Ltd. является украинский бизнесмен Андрей Веревский с долей 39,28%.

Агрохолдинг в 2021 финансовом году (ФГ, июль-2020-июнь-2021) увеличил чистую прибыль в 4,3 раза по сравнению с 2020 ФГ – до 513 миллионов долларов, его EBITDA выросла в 2,1 раза – до 929 миллионов долларов США, выручка 38%, до 5,65 миллиардов долларов.

Отметим, что «ПАЕК» не впервые покупает предприятия у Веревского. В 2018 году был фирма Кормышкина приобрела скандальное в городе предприятие «Экотранс».

Напомним, что депутат Николаевского областного совета, глава фракции «Наш край» Юрий Кормышкин с августа был удален из реестра как основатель и бенефициар обеих фирм – ООО СП «ПАЕК», которая была создана в 2012 году, и идентичного предприятия, созданного в 2018 году.

Смена в юридическом реестре происходила на фоне развода Кормышкина с женой, во время которого между ними возникают споры вокруг совместного имущества.

Еще напомним, как компания «ПАЕК» Кормышкина три года бесплатно пользовалась землей в Николаеве - только после обращения в суд компания заплатила в бюджет ₴1,3 миллиона.