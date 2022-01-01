В Николаеве на части бульвара Центрального проспекта уложили плитку, расставили скамейки, урны и посадили деревья – обошлось в ₴2,4 миллиона

Подрядчик Департамента ЖКХ Николаевского городского совета закончил благоустройство бульвара по проспекту Центральному на участке от улицы Малой Морской до Инженерной.

Об этом сообщается на странице ДЖКХ.

Центральную аллею выложили тротуарной плиткой. По всей длине пешеходной зоны расставили парковые скамейки и урны. Также здесь появилось дополнительное озеленение.

«В настоящее время бульварная часть не просто аккуратная, но и современная. Напомним, в прошлом году был обустроен участок от улицы Московской до Малой Морской. В планах – поэтапно привести в порядок весь бульвар Центрального проспекта, который станет достойным украшением города и подарит возможность жителям наслаждаться приятными пешими прогулками», - отметили в ДЖКХ.

Согласно открытым данным системы публичных закупок Прозорро на обустройство 2161 метра квадратного потратили в целом 2 миллиона 436 тысяч 863 гривны. Подрядчиком выступала фирма «ІСТОК-А», зарегистрированная 4,5 года назад в Киеве по улице Победы, 18, офис 3. Владельцем фирмы является житель Винницкой области Вячеслав Зелинский, а директором фирмы - Дмитрий Дмитришин. Уставный капитал фирмы 100 тысяч гривен. Он участвовал в 16 торгах в Николаевской и Киевской областей. В Николаеве был заказчиком именно Департамент ЖКХ, с которым в целом заключено 5 договоров на общую сумму 8 миллионов 270 тысяч 614 гривен.

Как известно, у Сенкевича без решения сессии передали КП «Николаевские парки» все зеленые зоны города – на их содержание хотят выделить ₴114 миллионов. При этом КП уже объявили торги на озеленение четырех районов Николаева, предварительно оценив такие работы в сумму около 90 миллионов гривен.

Также КП «Николаевские парки» без решения сессии объявили торги на покупку техники в лизинг на ₴85 миллионов.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о том, что фигурант дела о хищении почти 27 миллионов гривен при реконструкции Соборной площади Александр Брыжатый, который занимал должность первого заместителя директора департамента ЖКХ, трудоустроился в коммунальное предприятие «Николаевские парки».

Позже мэр Николаева заявил, что передать все зеленые зоны на КП «Парки» решили по примеру Мариуполя, но первое время содержать их будет все равно ДЖКХ.