В Минцифры подсчитали, что в рамках программы «єПідтримка» украинцы потратили 638 миллионов гривен

С начала работы программы «єПідтримка» украинцы потратили 638 миллионов гривен.

Об этом в Telegram 2 января заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По словам министра, за три недели работы программы граждане открыли в банках 7,3 миллиона карт «єПідтримка».

Как отметил Федоров, всего украинцы оформили 6,1 миллион заявок на получение выплат.



«Пройденный этап для «Дії» — только часть нашей глобальной визии. Мы уверенно движемся по плану. «Дія» объединила крутую команду профессионалов ради одной цели — создать самое удобное государство в мире с точки зрения получения услуг», - написал он.

Как известно, всем вакцинированным гражданам Украины выплатят по 1 тысяче гривен. Эта инициатива, по мнению Зеленского, поможет бизнесу, который пострадал от карантина, креативной, спортивной и транспортной сферам.