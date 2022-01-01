Суд отказал в удовлетворении иска американца, который судился из-за своего детского фото на обложке альбома группы Nirvana

Окружной суд Калифорнии отклонил иск против группы Nirvana, поданный Спенсером Элденом, — будучи младенцем, он появился на обложке альбома Nevermind 1991 года. Судья закрыл дело, дав истцу последнюю возможность внести поправки в свою жалобу до 13 января.

Об этом сообщает Birdinflight.

В поданном в августе иске Элден утверждал, что стал жертвой сексуальной эксплуатации, снявшись для обложки, и обвинил группу в распространении детской порнографии с его участием в коммерческих целях. По словам мужчины, из-за появления на обложке он испытывал постоянный эмоциональный стресс и перестал получать удовольствие от жизни. В качестве возмещения ущерба Элден требовал $150 тысяч от живых участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, а также управляющей имуществом Курта Кобейна Кортни Лав и фотографа Кирка Уэддла, сделавшего снимок.

В декабре адвокаты группы и фотографа попросили суд закрыть дело, назвав обвинения истца несерьезными. Как отмечают юристы, Элден в течение тридцати лет извлекал выгоду из своей известности, воссоздавая обложку по случаю разных годовщин выхода Nevermind, а также сделав тату с названием альбома у себя на груди. Также адвокаты настаивали на том, что срок давности по делу истек более десяти лет назад.

Справка

Nevermind — второй и самый коммерчески успешный альбом Nirvana, выпущенный в 1991 году на лейбле DGC Records. На обложке изображен младенец в бассейне, плывущий к долларовой купюре на крючке.

Напомним, что ранее гитару с легендарного концерта Курта Кобейна продали за рекордные $6 миллионов.