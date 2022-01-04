«Укравтодор» по иску Хозяйственного суда Киева выплатил турецкой компании ₴347,5 миллионов задолженности

«Укравтодор» уплатил турецкой компании Onur 347,5 миллионов гривен задолженности по решению суда.

Об этом сообщает «Экономическая правда».

Согласно данным портала spending.gov.ua, «Укравтодор» перечислил представительству «Онур Тааххут Ташимаджилик Иншаат Тиджарет вэ Санаи Аноним Ширкэти» 347 513 990,71 гривен 30 декабря 2021 года.

Указанное назначение платежа – добровольное выполнение решения суда по делу №910/10477/21 от 23 сентября 2021 года, который принял Хозяйственный суд города Киева. Тогда он частично удовлетворил иск Onur и решил взыскать с «Укравтодора» в пользу турецкой компании 347,5 миллионов гривен задолженности.

Согласно материалам дела, 20 января 2020 года «Укравтодор» заключил с компанией контракт по капремонту дороги М-05 Киев – Одесса, Лоты 1-3: Лот 1, км 87+442 – км 98+400; Лот 2, км 98+400 – км 113+400; Лот 3, км 113+400 – км 128+028.

В определении суда говорится, что заказчик принял тендерное предложение подрядчика по лоту 1 на сумму 19,7 миллионов ​​евро, по лоту 2 – 21,3 миллион евро, по лоту 3 – 24 миллиона евро.

Onur в своем иске указывал, что «Укравтодор» не выполняет авансовый платежный сертификат от 14 мая 2020 года и промежуточный платежный сертификат №1 от 1 июня 2020 года, ссылаясь на отсутствие согласованного финансирования, в связи с получением письма от 30 октября 2020 года. ЕБРР об отмене финансирования работ.

В то же время госагентство в своей позиции ссылалось на то, что невыполнение условий контракта обусловлено тем, что:

– Минфин письмом от 03 июля 2020 года № 19030-08/07-5/20023 вернул платежные документы «Укравтодора» по оплате обязательств по контракту без рассмотрения, ссылаясь на то, что ЕБРР письмом от 18 июня 2020 года сообщил о приостановлении финансирования контракта до завершения расследования нарушений условий проведенного тендера;

– письмами от 30 октября 2020 года ЕБРР и от 5 февраля 2021 года ЕИБ отменили финансирование за счет кредитных средств расходов по контракту;

– в 2020 году финансирование по контракту было предусмотрено бюджетной программой 3111600 «Развитие автомагистралей и реформа дорожного сектора» по направлению, предусмотренному подпунктом 9 пункта 9 паспорта бюджетной программы на 2020 год, утвержденной приказом Государственного агентства автомобильных дорог Украины №57 от 14 февраля 2020 года;

– в 2021 году объект, являющийся предметом контракта, не включен в перечень объектов, финансируемых за счет бюджетных средств.

Суд решил, что отсутствие у должника необходимых средств или взятие им обязательств без соответствующих бюджетных ассигнований или с превышением полномочий не освобождает его от обязанности выполнить обязательства.

Примечательно, что полное судебно решение было составлено 7 октября 2021 года. У «Укравтодора» было 20 дней на то, чтобы подать апелляционную жалобу. Судя по всему, она так и не была подана.

Справка

Onur Group («Онур Групп») — турецкая группа компаний, которая выполняет строительство автодорог, мостов, примыканий, сооружений и работы по реконструкции дорог, инвестирует в агросектор.

Согласно данным компании, в 2021 году в Украине она занималась реализацией более 100 проектов. Из самых кпуных можно выделить строительство моста в Запорожье, а также участи в строительстве Бескидского тоннеля.

