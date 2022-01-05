За пару дней до Нового года на «Николаевоблэнерго» по переговорной процедуре почти на ₴6 миллионов закупили услуг мобильной связи

В акционерном обществе «Николаевоблэнерго» за несколько дней до Нового года по переговорной процедуре почти на 6 миллионов гривен закупили услуги связи.

Информация о закупках опубликована на Prozorro.

В частности, услуги были закуплены у ПАТ «ВФ Україна»(«Водафон») – на 1 миллион 200 тысяч гривен, у «Укртелекома» – на 3 миллиона 700 тысяч гривен и «Киевстара» – на 1 миллион 300 тысяч гривен.

В обосновании закупки по переговорной процедуре в «Николаевоблэнерго» указали, что в случае замены поставщиков услуги могут возникнуть дополнительные траты на замену номера, установку карт на оборудовании, а также ко временной остановки работы оборудования.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что с 1 января вступают в силу изменения к закону об электронных коммуникациях. Украинцы должны обязательно регистрировать SIM-карты, «привязывая» их к паспортным данным.