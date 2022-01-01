Кабмин выделил деньги: Клименко пообещал, что в конце января украинские полицейские получат уже повышенную зарплату

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что в 2022 году состоится поэтапное повышение зарплат полицейским. Кабинет министров уже выделил на это средства и первую повышенную заработную плату правоохранители получат в конце января.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

По словам Клименко, в первую очередь зарплаты повысят патрульным, спецназовцам и полицейским, которые несут службу в зоне ООС. Между тем, руководители Нацполиции, структурных и территориальных подразделений повышения зарплат не получат. Следующее повышение зарплат глава Нацполиции анонсировал в апреле.

«Хочу подчеркнуть, что существенное повышение зарплаты всем работникам полиции – сверхсложный вопрос. В сегодняшних условиях – это сверхбольшая нагрузка на бюджет. Однако, шаг за шагом, мы это получим. Полицейский обязательно получит достойную зарплату за достойную круглосуточную службу ради своего народа», – подчеркнул Клименко.

Также он отметил, что понимает недовольство полицейских, ведь зарплата должна быть соразмерной рискам.

«В течение прошлого года мы находили возможности улучшать ситуацию с дополнительными выплатами: полицейские получали материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов, деньги поступали и на оздоровление. И эту практика мы будем продолжать. На так называемую 13-ю зарплату денег не было предусмотрено. Средства не были заложены в бюджет-2021», — объяснил ситуацию с зарплатами Клименко.

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